Експерти зазначили, що системи ППО, які має на озброєнні Україна, здатні визначати цілі більш точно.

Росія різко модернізує свої крилаті ракети, щоб зменшити кількість випадків, коли українська ППО їх успішно збиває.

Як повідомляє Business Insider з посиланням на низку експертів, цей крок може не мати особливого ефекту. Наприкінці грудня з'явилося відео, на якому показано, як російська крилата ракета Х-101 використовує приманку під час атаки. Український військовий розповів, що бачив таку ракету і в січні.

Як працюють ракетні приманки?

Приманки працюють, випромінюючи тепло. Системи протиповітряної оборони використовують ці теплові хвилі для націлювання. Ідея полягає в тому, що ППО буде плутатися і стріляти по приманках замість ракет.

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Балістичні ракети, які зазвичай швидші, ніж крилаті ракети, і можуть мати більші боєголовки, використовували такі приманки в минулому. Тімоті Райт, ракетний експерт з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, сказав, що таку схему вперше застосували для крилатих ракет.

Фабіан Гофман, експерт з ракетних технологій з норвезького Університету Осло, сумнівався, що нова технологія росіян дасть їм велику перевагу. "Напевно, це не настільки ефективно", - сказав він.

Росія випустила величезну кількість крилатих ракет по Україні під час свого вторгнення. Вони можуть мати руйнівні наслідки: вбивати мирних жителів, руйнувати будинки та будівлі та знищувати критичну інфраструктуру. Більшість з них вдається збити.

Україна заявила , що перехопила 36 із 43 російських крилатих ракет під час однієї вересневої атаки. Інститут вивчення війни заявив, що Україна перехопила 149 із заявлених 166 російських крилатих ракет у період з 29 грудня по 4 січня.

Райт зазначив, що "українці досить успішно збивали Х-101". Для Росії, за його словами, "підвищення ефективності системи ракетних ударів - головний інтерес".

Чи допоможуть ракетам приманки?

Рівень ефективності ракетних ударів, за словами Гофмана, "був досить низьким", і ракети з приманками, ймовірно, є спробою підвищити цей показник. Обидва експерти скептично оцінюють те, що Росія матиме серйозні результати.

"Це може означати, що українцям, можливо, доведеться витратити трохи більше боєприпасів", - сказав Райт.

За словами експертів, незрозуміло, як саме Росія додала приманки до ракет. Якщо теплові приманки активуються у відповідь на вогонь по повітряній цілі, це буде краще, ніж якби вони вмикалися автоматично у визначений час.

Вільям Альберк, який керує програмою контролю над озброєннями в Міжнародному інституті стратегічних досліджень, і Гофман сказали, що Росія, ймовірно, скористалася простішим і гіршим варіантом. Вони сказали, що приманки не обмануть більш сучасні системи ППО України. Більшість систем можуть розрізнити форму ракети та приманки, і їх не вдасться обдурити лише теплом, сказав Альберк. Гофман зазначив, що теплові приманки хіба що обмануть Stinger.

"Це може бути ефективним протидією проти дуже, дуже простих Стінгерів. Проти будь-чого, що є дещо більш сучасним - абсолютно ні", - сказав експерт.

Уркаїна має одні з найдосконаліших у світі систем, наприклад американський Patriot, а також більш базове обладнання. Справжня перевага Росії полягає в тому, що Україна досить вразлива для масованих атак. У зв’язку з цим виникає питання, навіщо Росії взагалі додають приманки до ракет. Експерти припускають, що це "демонстрація, що вони намагаються активно підвищити рівень ефективності своїх ракет".

Російські ракетні удари по Україні

Як писав УНІАН, у ніч проти 23 січня росіяни випустили по Україні більше 40 засобів повітряного нападу – ракет різних типів. Зокрема ворог використав балістичні ракети від комплексів С-300 та С-400, крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-22, а також балістичні ракети Іскандер-М. Найбільше від нападу постраждав Харків, де росіяни поцілили у житлові багатоповерхівки у кількох локаціях міста.

Вже наступної ночі, проти 24 січня, росіяни знову обстріляли Харків. За попередніми даними, російські загарбники вдарили ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області. Цього разу під удар потрапили офісна будівля та будівля однієї з наукових установ міста.

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