Вдалося звільнити з полону окупантів голову Нововоронцовської ОТГ Володимира Марчука.

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти на кордоні з Херсонською областю.

Про це повідомив міський голова Кривого Рогу Дніпропетровської області Олександр Вілкул в Телеграм.

"Ворог продовжує постійні обстріли населених пунктів на кордоні з Херсонською областю. Сьогодні були обстріляні Велика Костромка, Мала Шестерня і ряд інших, жертв немає", - сказав він.

Також Вілкул повідомив, що сьогодні вдалося звільнити з полону окупантів голову Нововоронцовської ОТГ Володимира Марчука, якого вчора вкрали як старшого колони в раніше узгодженому на урядовому рівні гуманітарному коридорі для вивезення жителів з тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Він також повідомив, що під час свят комендантська година зберігається з 22.00 до 05.00 ранку. "Храми відкриються в неділю з 05.30. Громадський транспорт працюватиме в повному обсязі відразу після закінчення комендантської години - з 5 ранку. Місто буде посилено патрулюватися зведеними нарядами поліції і Нацгвардії", - сказав Вілкул. При цьому додав, що подбали про те, щоб кожен військовослужбовець всіх частин, які охороняють мир в нашому Кривбасі, отримав на свято смачні пасочки і крашанки, а криворізькі дітки зробили для солдатів спеціальні обереги.

Нагадаємо, у захопленому Херсоні розпочали мовлення російські пропагандистські канали.

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