Більше зусиль зараз ворог спрямовує на Торецький напрямок.

Інтенсивні бойові дії ворога продовжуються біля Часового Яру, але одночасно ворог більше сконцентрував свої зусилля на Торецькому напрямку.

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Часів Яр стоїть надійно. Місто знаходиться під контролем Сил оборони", - наголосив він.

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При цьому зазначив, що за минулу добу було зафіксовано понад 389 обстрілів в районі міста Часів Яр.

"На тому напрямку ворог провів 4 ворожих штурми на місто і 17 штурмів поблизу Часового Яру. Це вже ворог змістив свій акцент на Торецький напрямок. Ворог все одно має інтерес до Часового Яру, однак активні бойові дії розвинув ближче до Торецького напрямку, щоб захопити місто Торецьк. Намагається проводити активні дії на околицях міста і закидує авіацією саме Торецький напрямок", - зазначив Волошин. За його словами, ворогом було викинуто 10 КАБів по тому напрямку.

Речник ОСУВ "Хортиця" також повідомив, що на Часовоярівському напрямку Сили оборони знищили понад 80 окупантів, 109 отримали порання, а двох взято в полон.

Волошин нагадав, що Покровський напрямок не один місяць залишається найгарячішим по всій лінії бойового зіткнення, а загарбники намагаються за підтримки авіації витісняти українські підрозділи із займаних позицій. За його словами, ворог проводить активні бойові дії за ряд населених пунктів, зокрема, Новоолександрівка. "Але сили оборони відбивають атаки ворога на тому напрямку. Він несе чималі втрати. Лише за минулу добу там ворог втратив понад 200 осіб загиблими і пораненими, знищено кілька одиниць бронетехніки, артилерійські системи та мотоцикли, якими окупанти намагалися штурмувати", - додав Волошин.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олександр Мусієнко наголошував, що російські окупанти намагаються розширити свій наступ на Торецьк Донецької області.

На думку експерта, однією з цілей операції наступу на Торецьк є намагання з південного флангу атакувати наше угруповування, яке знаходиться в районі Кліщіївки. І метою цих флангових атак є витіснення наших військ звідти, вирівнювання лінії фронту і як наслідок – збільшення натиску на Часів Яр

Водночас, на думку експерта, Росія може спробувати взяти українських захисників у ще більше оточення – або безпосередньо в самому Часовому Яру, або, якщо дозволять обставини – навіть у районі Костянтинівки.

За його словами, ще один напрямок, який може бути – це з Торецька намагатися розвинути наступ за більш широким флангом у напрямку безпосередньо Часового Яру, намагаючись брати в напівоточення наші угруповування, які знаходяться там.

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