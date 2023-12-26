Херсонська область потерпає від уражень енергетичних об’єктів.

У ЗСУ розповіли, що після знищення двох ворожих бомбардувальників на південь поки не впало жодної авіабомби.

За словами начальника Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталі Гуменюк, бойова робота ЗСУ на півдні досить показова – протягом місяця знищено п’ять ворожих літаків: перший – 5 грудня біля острова Зміїний, три – за останній тиждень. Спікерка уточнила, що виведення з ладу літаків противника є дуже важливим, зокрема, через те, що він дуже активно застосовував тактичну авіацію. Це стосується напрямку зони бойового зіткнення, де ворог здійснює скиди керованих авіабомб по населених пунктах правобережжя, а пізніше почав бомбардування плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра.

"Загалом нараховано понад 330 керованих бомб тільки в грудні, які були скинуті літаками тактичної авіації. Але після 22 грудня, коли було знищено два літаки саме на Херсонському напрямку, ворог дуже серйозно замислився над тим, що ж йому робити, яким чином протидіяти... Зокрема, з 22 грудня не зафіксовано жодного скиду авіабомби у зоні нашої відповідальності. Не тільки на суходолі, а й у морській акваторії", - сказала Гуменюк під час брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса.

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Вона додала, що Херсонщині спостерігається тенденція ворога завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури, поки це відбувається ближче до лінії фронту.

"Потерпають від уражень лінії теплопостачання, газопостачання, водозабезпечення, електроживлення. Там дуже багато атак, які припадають й на такі об’єкти", - наголошує спікерка.

Вона не виключає, що згодом агресор почне гатити по енергетичних об’єктах в інших регіонах України, бо наразі очікую похолодання.

Знищення літаків РФ - останні новини

Напередодні Генштаб у ранковому зведенні підтвердив знищення силами ППО одразу двох винищувачів-бомбардувальників - Су-34 та Су-30. Перший було знищено на Маріупольському напрямку - про успішну роботу українських захисників повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. "Пташку" уразили за допомогою зенітного ракетного комплексу.

Також бойова робота велася ще одному ворожому літаку - на Одеському напрямку, у Чорному морі, ЗСУ "дістали" російський Су-30. Ще один ворожий літак також було збито на півдні України, а 5 грудня збили бомбардувальник, який мінував Чорне море у районі острова Зміїний.

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