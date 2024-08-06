Сергій Вербицький розповів про роботу українських бомбардувальників у режимі нон-стоп.

Герой України, підполковник ЗСУ штурман Сергій Вербицький отримував задоволення від успішного виконання завдань. Про це він розповів в інтерв'ю Ліга.

За його словами, він не може сказати, що відчував якусь особливу злість на росіян.

"Скоріше, я отримував задоволення від успішного виконання завдань. Коли виконував задачу, знав, що бомби влучили в ціль. І розумів, що ворогів уже стає менше", - зазначив військовий. Відео дня

Він уточнив, що бомбардувальники не вступають у повітряний бій, а працюють по землі.

"Максимум, що ми могли у той період війни - перед вильотом подивитись, чи нема ворожого винищувача в тому районі, де в нас ціль на момент вильоту. Далі ми вже не знали, з'явився він там чи ні. Це вже була лотерея. Все, що ми можемо у разі зустрічі з ворожим літаком, – якнайшвидше вийти із зони ураження", - поділився Вербицький.

Він додав, що пункти наведення авіації також попереджали, що йде пара літаків на перехоплення, - отже, завдання треба виконати швидше.

"Але коли летиш у небі – все одно видно, що на землі відбувається. У Чернігові, коли нам треба було завдати удару по станції розгрузки техніки, дуже видно було, які бої розгортаються. Якщо в глибині країни летиш – все спокійно, все добре. Підлітаємо до місця, де йдуть бойові дії, – там горить, там димить, там щось вибухає, там бій йде", - розповів льотчик.

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