Росіяни могли просунутися в селі Іванівка, зазначили американські аналітики.

Повномасштабна війна в Україні триває, і російські загарбники нещодавно просунулися біля двох населених пунктів у Харківській області - міста Вовчанськ та села Іванівка.

Кадри з геолокацією, які були опубліковані у четвер, 6 червня, свідчать про те, що ворогам вдалося просунутися у межах Стариці, яка розташована південно-західніше Вовчанська, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму свіжому звіті.

"Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська на тлі продовження наземних атак уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 6 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 червня, вказують на те, що російські війська просунулися на північний захід від Іванівки (на південний схід від Куп'янська) під час механізованої атаки у складі взводу...", - йдеться у повідомленні.

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За відомостями аналітиків, це може свідчити про те, що вороги могли рушити вперед і в самому селі Іванівка.

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Росіяни на початку травня почали намагатися активно рухатися вперед у Харківській області та захопили низку прикордонних населених пунктів. Захисникам України вдалося сповільнити наступальні дії супротивника. РФ зазнала значних втрат. Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 6 червня 2024 року становлять приблизно 515 тисяч загарбників.

Увечері 6 червня аналітики DeepState повідомили, що російські окупаційні війська мають нові успіхи в Харківській області. Експерти стверджували, що загарбники змогли взяти під контроль Іванівку.

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