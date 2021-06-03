У Командуванні відзвітували про дотримання режиму тиші в районі ООС.

Упродовж минулої доби в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі вперше за тривалий час не було зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Про це вранці повідомили в прес-центрі ООС.

"Протягом минулої доби, 2 червня та станом на 7 годину ранку 3 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

У Командуванні додали, що українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції ООС та дотримуються режиму припинення вогню.

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Днями у вітчизняній розвідці заявили, що Росія завезла на територію тимчасово окупованого Донбасу нові партії артилерійського та стрілецького озброєння та боєприпаси російського виробництва.

До цього президент України Володимир Зеленський розповів про можливий бліцкриг з боку Російської Федерації до кордонів Донецької та Луганської областей та спробу "прорубати" сухопутний коридор в Крим.

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Автор: Юрій Годован