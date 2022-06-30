Військові навчання білоруської армії та обстріли з цієї території провокують ЗСУ.

Президент РФ Володимир Путін намагається втягнути Білорусь в повномасштабну війну з Україною. Своєю чергою, Мінськ намагається переконати світ, що не становить військової загрози. Експерти наполягають, вірити таким заявам - не можна.

Про це повідомляється в ефірі проекту FREEдом.

На їхню думку, Росія наполягає, щоб Лукашенко якомога швидше вводив свої війська.

"Цілком ймовірно, що Білорусь готується до того, щоб вплутатися в цю війну. Насправді у Путіна багато важелів, щоб тиснути на Лукашенка, - зазначив військовий експерт Олег Жданов.

Наразі Білорусь все ж бере участь у війні, нехай і побічно. З її території в тому числі відбувалося вторгнення російської армії на київському напрямку, а зараз регулярно відбуваються ракетні обстріли всієї території України.

За даними Генштабу ЗСУ, Білорусь надає й іншу військову допомогу Росії. Так, в Бєлгородську область була відправлена партія боєприпасів до 20 вагонів. Також, ймовірно, була надана військова техніка.

Українська розвідка з'ясувала, що Росія планувала провести теракти, щоб змусити Лукашенка вступити у війну. Вступ Білорусі у війну дозволить Кремлю відкрити другий фронт і змусить Україну перекинути на цей напрямок частину ЗСУ зі сходу.

За даними експертів, ще одним завданням білоруської армії може стати перерізання постачання озброєнь Україні через західні кордони.

"Лукашенко не дуже хоче посилати свої війська в Україну. Це теж факт. Лукашенко дуже боїться, що все це закінчиться розгромом його армії, можливо, полоном або переходом на бік України. Зрештою це поставить під загрозу існування його власного режиму", - пояснив політолог Петро Олещук.

На думку експертів, шанси, що Лукашенко втрутиться у війну становлять 50 на 50. Однак Путін зробить все можливе, щоб схилити чашу терезів на свою сторону.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що Білорусь потрапила в пастку, з якої дуже важко вибратися поки існує злочинний путінський режим.

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