Також українським військовим вдалося взяти в полон російських вбивць.

Українські захисники завдали важких втрат російським окупантам на полі бою: ті кинули загиблих товаришів та озброєння.

Як повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід", російська армія була розбита на одному з напрямків у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Повідомляється, що російські війська зазнали важких втрат.

Рятуючись, окупанти кинули на полі бою трупи своїх солдатів, вцілілу техніку, зброю та боєприпаси. Також вдалося взяти в полон російських вбивць.

"Одна справа мирних беззахисних людей катувати, розстрілювати українські міста ракетами та артилерію. І зовсім інша справа – зустрітися у відкритому бою з українськими воїнами, результат можна побачити на фотографіях", – заявили українські захисники.

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