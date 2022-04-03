Українські захисники завдали важких втрат російським окупантам на полі бою: ті кинули загиблих товаришів та озброєння.
Як повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід", російська армія була розбита на одному з напрямків у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Повідомляється, що російські війська зазнали важких втрат.
Рятуючись, окупанти кинули на полі бою трупи своїх солдатів, вцілілу техніку, зброю та боєприпаси. Також вдалося взяти в полон російських вбивць.
"Одна справа мирних беззахисних людей катувати, розстрілювати українські міста ракетами та артилерію. І зовсім інша справа – зустрітися у відкритому бою з українськими воїнами, результат можна побачити на фотографіях", – заявили українські захисники.