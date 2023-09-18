Знищено дві ворожі ББМ, чотири артилерійські системи та міномети, один засіб ППО, один ПТРК, 13 БпЛА, вісім одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки.

Протягом доби на Таврійському напрямку українські захисники знищили 135 російських загарбників та поранили 177. Про це повідомив Об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку.

Зазначається, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області.

"Тут впродовж минулої доби ворог здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю", - йдеться у повідомленні.

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В прес-центрі поінформували, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 тис. 90 вогневих завдань.

"Загальні втрати ворога склали 313 осіб (безповоротні - 135, поранені - 177, полон - один). Знищено 31 одиницю військової техніки противника. Зокрема, дві ББМ, чотири артилерійські системи та міномети, один засіб ППО, один ПТРК, 13 БпЛА, вісім одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки. Також знищено два склади боєприпасів та один інший важливий об’єкт ворога", - заявили в прес-центрі.

Втрати Росії в україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 18 вересня, орієнтовно склали близько 272 940 осіб. За добу Сили оборони України знищили ще 620 окупантів.

Також ЗСУ знищили три ворожі танки, шість бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, два засоби ППО, 27 БПЛА оперативно-тактичного рівня, сім крилатих ракет.

Українські війська минулого тижня звільнили 2 квадратних кілометри біля Бахмута та 5,2 квадратних кілометри на південному фронті.

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