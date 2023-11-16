Українська авіація завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника.

Українські сили оборони протягом доби продовжували завдавати втрат окупантам, зокрема, авіація завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника.

Як йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління та 2 склади боєприпасів противника.

Водночас ворог завдав 9 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Крім того, окупанти завдали чергового авіаудару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Із них силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних безпілотників, зазначають у Генштабі.

Втрати росіян - що відомо

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 тис. 130 російських загарбників, а також десятки одиниць артилерії та автомобільної техніки.

Зокрема, лише на Таврійському напрямку супротивник за добу залишився без 43 одиниць військової техніки та 594 осіб.

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