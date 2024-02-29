ЗСУ знишують ворожу армію / фото facebook.com/JointForcesCommandAFU

Триває 736 день повномасштабної війни. Збройні сили України минулої доби, 28 лютого, ліквідували ще 1150 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, орієнтовні втрати Росії у війні становлять 413 760 осіб.

Крім того, наші захисники знищили багато військової техніки противника, зокрема:

Відео дня
  • танків ‒ 6593 (+23);
  • бойових броньованих машин ‒ 12552 (+44);
  • артилерійських систем  – 10070 (+41);
  • засоби ППО ‒ 690 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40);
  • спеціальна техніка  ‒ 1601 (+7).

Крім того, Сили оборони уразили 1000 РСЗВ, 342 літаки, 235 гелікоптерів, 1912 крилатих ракет, один підводний човен, а також 25 кораблів та катерів.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Генштаб, минулої доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Українська авіація атакувала 8 районів зосередження особового складу російських окупантів.

ракетні війська уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засоби, 1 засіб ППО, 1 станцію РЕБ та 1 важливу ціль противника.

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