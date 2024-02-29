Сили оборони знищили 23 танки, 44 ББМ, 41 артсистему та ще багато іншої техніки.

Триває 736 день повномасштабної війни. Збройні сили України минулої доби, 28 лютого, ліквідували ще 1150 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, орієнтовні втрати Росії у війні становлять 413 760 осіб.

Крім того, наші захисники знищили багато військової техніки противника, зокрема:

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танків ‒ 6593 (+23);

бойових броньованих машин ‒ 12552 (+44);

артилерійських систем – 10070 (+41);

засоби ППО ‒ 690 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15);

автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40);

спеціальна техніка ‒ 1601 (+7).

Крім того, Сили оборони уразили 1000 РСЗВ, 342 літаки, 235 гелікоптерів, 1912 крилатих ракет, один підводний човен, а також 25 кораблів та катерів.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Генштаб, минулої доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Українська авіація атакувала 8 районів зосередження особового складу російських окупантів.

ракетні війська уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засоби, 1 засіб ППО, 1 станцію РЕБ та 1 важливу ціль противника.

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