Триває 736 день повномасштабної війни. Збройні сили України минулої доби, 28 лютого, ліквідували ще 1150 російських окупантів.
Як повідомляє Генштаб, орієнтовні втрати Росії у війні становлять 413 760 осіб.
Крім того, наші захисники знищили багато військової техніки противника, зокрема:
- танків ‒ 6593 (+23);
- бойових броньованих машин ‒ 12552 (+44);
- артилерійських систем – 10070 (+41);
- засоби ППО ‒ 690 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40);
- спеціальна техніка ‒ 1601 (+7).
Крім того, Сили оборони уразили 1000 РСЗВ, 342 літаки, 235 гелікоптерів, 1912 крилатих ракет, один підводний човен, а також 25 кораблів та катерів.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв Генштаб, минулої доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Українська авіація атакувала 8 районів зосередження особового складу російських окупантів.
ракетні війська уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засоби, 1 засіб ППО, 1 станцію РЕБ та 1 важливу ціль противника.