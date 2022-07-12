В Одеській ОВА звітували про демілітаризацію російської "орди".

В Одеській ОВА звітували про знищених ворогів і озброєння російських окупантів за сьогодні. Так, за добу ЗСУ знищили 5 боєкомплектів і одну військову частину.

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Демілітаризація орди 12 липня 2022 року: Нова Каховка. Мінус БК; Донецьк. Ленінський района. Мінус БК; Мелітопольський район. Мінус військова частина; Донецьк. Петровський район. Мінус БК на території заводу ДЗТО; Донецьк. Кіровський район. Мінус БК; Село Чарівне, Херсонська область. Мінус БК", - повідомив він.

Нагадаємо, після звільнення Зміїного на Одещині відкрили прохід суден для вивозу агропродукції. Два барже-буксирні склади вже успішно перейшли з рейду Суліни до портопункту Кілія.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили український острів Зміїний у Чорному морі в перші дні повномасштабного вторгнення в Україні у лютому 2022 року.

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