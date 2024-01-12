На Шахтарському напрямку ворог не проводив жодних наступальних операцій.

Протягом доби 11 січня відбулось 64 бойових зіткнення на фронті. Найбільше зіткнень сталося на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили дві ворожі атаки біля Синьківки. "Лиманська вісь: українські захисники відбили 6 атак окупантів у околицях Макіївки (Луганська область) та схід від Терни (Донецька область)", - йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили одну атаку противника біля Кліщіївки (Донецька область).

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Вісь Авдіївка: українські захисники продовжують стримувати ворога, який намагається оточити Авдіївку. Українські військові відстоюють свою позицію та завдають окупантам великих втрат. Наприклад, Сили оборони України відбили 10 атак противника біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, ще 17 атак біля Первомайського та Невельського (Донецька область).

Вісь Мар'їнки: Сили оборони України продовжують стримувати окупантів у околицях Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки (Донецька область). Українські війська відбили 13 атак у цьому районі.

Шахтарське вісь: ворог не проводив жодних наступальних (штурмових) операцій.

Запорізька вісь: Сили оборони України відбили три атаки противника на захід від Вербового.

Вісь Херсон: українські захисники продовжують розширювати плацдарм. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вивести українські війська з позицій. "Протягом доби 11 січня противник здійснив три безуспішні штурми позицій Сил оборони України", - йдеться у зведенні. Водночас українські бійці продовжують активні дії щодо завдання окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснаження противника по всій лінії фронту.

Війна в Україні: новини

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна на фронті на наступає широкими кроками, бо не контролює небо. Глава держави підкреслив, якщо Україні вдасться розблокувати небо - Україна піде вперед.

Крім того, Зеленський розповів про таємничу далекобійну зброю, якою за день збили 26 російських гелікоптерів і 12 літаків.

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