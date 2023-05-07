Остаточні втрати супротивника уточнюються, зазначили у ВМС ЗСУ.

Минулої доби Військово-морські сили Збройних сил України знищили сховище з боєприпасами та кілька бойових броньованих машин ворога.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ВМС ЗСУ у Facebook, опублікованому в неділю, 7 травня. "Минулої доби особовим складом частин морської піхоти та іншими підрозділами ВМС ЗС України було знищено двох окупантів, три бойові броньовані машини та одне сховище з боєприпасами", - повідомили у ВМС.

Остаточні втрати російських окупантів уточнюються.

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Наголошується, що військові частини та підрозділи ВМС ЗСУ у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Росії.

Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати

У своєму ранковому зведенні сьогодні, 7 травня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українська авіація протягом минулої доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів. Також було завдано удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

За добу Сили оборони знищили також сім ударних та вісім розвідувальних безпілотників. Крім цього, підрозділи ракетних військ та артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження озброєння та військової техніки окупантів, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

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