Захисники нашої держави, зокрема, уразили ворожий вертоліт, поділився Генштаб ЗСУ.

Українські воїни потужно "привітали" російських загарбників з Днем святого Миколая 2023 - завдали низки ударів по супротивнику.

Ракетники уразили гвинтокрил, зенітно-ракетний комплекс, три райони зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та два артилерійських засоби супротивника, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

За його даними, упродовж доби наша авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу РФ, озброєння та військової техніки, по трьох зенітно-ракетних комплексах загарбників та по одному пункту управління.

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"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - зазначили у Генштабі.

Важлива інформація про втрати ворога на 6 грудня 2023 року

Сьогодні стало відомо, що в Херсонській області бійці Нацгвардії України ліквідували російський новітній зенітно-ракетний комплекс "Витязь".

Варто зазначити, що окупанти на нашій землі втратили вже дуже багато техніки та живої сили. Бойові втрати ворога на сьогодні у живій силі становлять приблизно 335 тисяч 110 супротивників. Крім того, ліквідовано, у тому числі 605 ворожих засобів протиповітряної оборони.

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