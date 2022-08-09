Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти.

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових, Україна повернула тіла ще 17 своїх захисників.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції та тимчасово окупованих територій.

"Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, до моргів Київської області в період з 15 червня по 27 липня надійшло понад 270 тіл загиблих з різних областей України, в тому числі з території металургійного комбінату "Азовсталь". Більшість тіл неідентифікована, тому поліція просить людей повідомляти дані тих, кого вони зараз розшукують.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні вдалося зменшити втричі бойові втрати у порівнянні з початком червня, коли вони складали 100-200 військових на добу.

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