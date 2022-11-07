Москва не зможе таким методом примусити Київ до переговорів.

Російська Федерація може продовжувати погрожувати ядерним ударом, щоб спробувати вплинути на Україну через західних союзників. Така тактика призведе до провалу в спробах насильно посадити Київ за стіл переговорів.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, застосування Росією ядерної зброї в Україні малоймовірно. При цьому наголошується, що Москва вживає заходів для деескалації власної ядерної риторики.

"Україна і її міжнародні прихильники чітко дали зрозуміти, що вони не погодяться на переговори під дулом пістолета і не відмовляться від суверенного права України на свої території", - йдеться в повідомленні.

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Відомо, що радник з національної безпеки США Джейк Салліван спілкувався з Радником президента РФ з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим і секретарем Ради Безпеки РФ Миколою Патрушевим, щоб зменшити ризик застосування ядерної зброї.

Крім того, російський посол у Великобританії Андрій Келін зазначив 26 жовтня, що глава Міноборони Росії Сергій Шойгу дзвонив колегам, запевняючи, що Москва не планує використовувати ядерну зброю проти України.

Також лідер Китаю Сі Цзіньпін 4 листопада заявив, що "міжнародне співтовариство повинне ... спільно протистояти застосуванню або загрозам застосування ядерної зброї, виступати за те, щоб ядерна зброя не застосовувалася і ядерні війни не велися, щоб запобігти ядерній кризі в Євразії".

Ядерні загрози Путіна - що відомо

Президент Російської Федерації Володимир Путін і його чиновники неодноразово вдавалися до погроз застосувати ядерну зброю проти України, а також натякали на удар по західних країнах. Так, 21 вересня президент Росії заявив, що використовує всі наявні засоби у разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ.

У НАТО запевнили, що в Кремлі знають про тяжкі наслідки застосування ядерної зброї.

Після пошкодження Кримського мосту в Кремлі ухилилися від прямої відповіді на питання про застосування ядерної зброї у відповідь на подібні події. Пізніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ядерна доктрина поширюватиметься і на тимчасово захоплені території України.

При цьому президент Володимир Зеленський вважає, що застосування ядерної зброї не вплине на ситуацію на фронті.

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