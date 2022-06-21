За словами Хланя, росіяни розуміють, що наступ української армії їм не зупинити.

Україна звільнятиме окуповану Херсонщину після отримання західної зброї, російські військові під час наступу ЗСУ можуть тероризувати мирне населення за прикладом Бучі.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Київ" радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

За словами Хланя, зараз окупанти активно готуються до оборони під час наступальної операції українських військових.

"Зараз нам передають мешканці Херсона, що окупанти на околицях міста, промислових базах ведуть укріплення, вони готуються до вуличних боїв. Вони розуміють, що наступ ЗСУ їм не зупинити, тому готуються до вуличних боїв у Херсоні. І ось це насторожує", - зазначив він.

Хлань висловив сподівання, що незабаром правобережну частину Херсонщини звільнять від окупантів й розпочнуть цей процес на лівобережжі.

"Лівобережна частина Херсонщини - там будуть найзапекліші бої, за них буде більше працювати артилерія. Саме там розгорнуться найбільші бойові дійства. А в Херсоні, як би вони не закріплювалися б, їм доведеться відійти, тому що наступальні дії, які ми бачимо останній час, будуть розсікати угруповання противника. Їм нічого не залишиться, окрім як покидати правобережну частину Дніпра", - додав радник керівника ОВА.

Нагадаємо, жителів тимчасово окупованого Херсона закликають евакуюватися. Українці можуть виїхати навіть через Крим. Особливо важливо евакуюватися сім'ям з дітьми.

Військовий експерт Олег Жданов оптимістично оцінює шанси ЗСУ звільнити Херсон до кінця літа.