Це допоможе українцям, які через війну втратили документи, засвідчувати за необхідності свою особу.

Кабінет міністрів затвердив порядок використання анонсованого раніше тимчасового цифрового посвідчення особи "єДокумент".

Про це у своєму відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Його можна буде згенерувати в застосунку та на порталі "Дія". "єДокумент" міститиме всю необхідну інформацію та QR-код для підтвердження особистості. Це допоможе українцям, які через війну втратили документи, засвідчувати за необхідності свою особу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у застосунку "Дія" з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення "єДокумент" для громадян, які через війну залишилися без документів. Це посвідчення визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. "єДокумент" автоматично буде доступний всім користувачам "Дії".

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