Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах.

У застосунку "Дія" з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент для громадян, які через війну залишилися без документів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму зверненні.

"Війна застала українців зненацька, багато людей залишились без документів. Тому в "Дії" також з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент. Він буде дуже гнучкий: міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото", - зазначив прем'єр.

За його словами, його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. єДокумент автоматично буде доступний всім користувачам "Дії".

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