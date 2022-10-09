Ілон Маск переконаний, що ймовірність ядерної війни стрімко зростає.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну засновник SpaceX Ілон Маск заявив про те, що ризики ядерного конфлікту зростають.

Про це Маск написав у своєму Twitter.

"Ймовірність ядерної війни стрімко зростає", - заявив Маск у відповідь одному з користувачів соцмережі, який розмірковував про шанси неминучої глобальної ядерної війни.

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Скандальні коментарі Ілона Маска щодо ситуації в Україні

3 вересня американський підприємець Ілон Маск опублікував у Twitter "мирний план", який нібито має допомогти закінчити війну в Україні.

На думку Маска, військову агресію Росії зупинить проведення повторного голосування на окупованих російськими військами територіях України під наглядом ООН. При цьому Маск плутав поняття "референдум" та "вибори", називаючи те, що відбулося в 4 областях України 23-27 вересня, "виборами".

Також він переконаний, що Україні треба відмовитися від Криму і забезпечити водопостачання півострова. Мовляв, спроба повернути Крим спричинить багато жертв і може спровокувати ядерний удар.

На додаток, мільярдер виступив за нейтральний статус для України.

На повідомлення Маска відреагували не тільки обурені користувачі мережі, але й президент України Володимир Зеленський та радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи його заяви, підкреслив, що не варто прикривати словом "мир" заклики до захоплення нових територій і вбивства тисяч невинних українців.

А президент Литви Гітанас Науседа запропонував мільярдерові уявити, що хтось намагається вкрасти колеса його Tesla і стверджує, що вони проголосували за це.

Пізніше в Білому домі також прокоментували "мирний" план Маска, підкресливши, що будь-які рішення по Україні мають обговорюватися з Україною.

У Росії "мирну ініціативу" Маска сприйняли вкрай позитивно.

Зрештою Маск вирішив виправити ситуацію і заявив, що "дуже підтримує Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні й, можливо, світу".

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