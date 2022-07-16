Питання вирішене історико-топонімічною комісією міста.

З центру Одеси мають намір прибрати меморіальний комплекс з прізвищами героїв СРСР і соцпраці.

Про це у Facebook повідомив історик, представник історико-топонімічної комісії при Одеській міській раді Олександр Бабич.

За його словами, відповідне питання розглядалося на останньому засіданні комісії.

"Героїв Радянського Союзу і героїв соцпраці ми точно дуже скоро з Театральної площі приберемо. Тому що це махровий совковий анахронізм", - написав він.

Він також зазначив, що на порядок денний було винесено багато питань, у тому числі щодо перейменування ряду вулиць тощо, які будуть вирішуватися поступово, відповідно до чинного законодавства України.

Довідка УНІАН. Комплекс "Стіна Героїв" розташований в центрі Одеси, на Театральній площі. Він містить 77 прізвищ героїв Радянського Союзу і 71 – героїв соцпраці. Всі ці люди - уродженці Одеського регіону.

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