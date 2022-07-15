Придбали доступ до онлайн-трансляції контенту з пропагандою РФ понад 2 тис. користувачів.

В Одесі троє зловмисників продавали налаштування до заборонених в Україні російських телеканалів, що пропагують війну та насильство.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що зловмисники на території Одеси та Одеської області здійснювали налаштування телеприставок, супутникового та інтернет-телебачення, плейлистів з каналами мовлення країни-агресора і продавали користувачам. Для пропагування своїх послуг зловмисники створювали та адміністрували вебресурси.

"Встановлено, що придбали доступ до онлайн-трансляції контенту з пропагандою, фейками та закликами до геноциду українців понад 2 тис. користувачів. Заробіток від такого бізнесу коливався в межах 4 тис. доларів на місяць", - йдеться в повідомлені.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання зловмисників поліцейські вилучили близько 70 ІРТV-приставок, налаштованих та готових до використання, а також комп’ютерну техніку, що використовувалася у протиправній діяльності. Речові докази направлені на експертизу. За її результатами буде вирішуватися питання щодо оголошення фігурантам підозри.

Дії спільників слідство кваліфікувало за ч. 1 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України.

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