Чоловіка зачепило осколками під час атаки росіян. Ворог задіяв проти нього та побратимів все, що мав - авіацію, дрони з гранатами й навіть танк.

З'ясувалася історія бійця ЗСУ, якому дивом вдалося врятуватися із пекельного обстрілу під Пісками (Донецька область), який вела армія РФ.

Відповідний допис опублікувало Міністерство охорони здоров'я України. Йдеться про 34-річного Сергія, який до початку війни 14 років пропрацював в українських шахтах на посаді гірничого інженера.

Сергій вів успішне бойове життя з 24 лютого, допоки разом з побратимами не вступив у надскладне бойове зіткнення з росіянами.

Ворог гатив усім, що мав, перш ніж стався ближній бій. Спершу застосував протитанкові гранатомети, потім в хід пішла авіація, дрони з гранатами, а на залишок - добивати бійців приїхав танк.

Тоді загинули товариші Сергія - один помер на місці, другому відірвало кінцівку, третього військовий більше не бачив.

Захисника також зачепило - він отримав осколкове поранення від гранати й залишився без ноги. Снаряд розірвався на відстані двох метрів, врятуватися вдалося лише завдяки бронежилету. Попри поранення, військовий до останнього шукав та намагався врятувати своїх.

"Евакуюватись було неможливо, тому захисник вибирався самотужки, ніби з пекла, поповзом. Щоб не стекти кров’ю, наклав три турнікети. І отак, з усіма пораненнями та відірваною ногою, Сергій проповз близько кілометра", - йдеться в повідомлення.

Вже у лікарня Сергій витримав важкий період медичного лікування: перші чотири тижні майже не спав та постійно потребував знеболювання через втрату кінцівки.

Пізніше захисника перевезли на реабілітацію у Рівненську область. Наразі, після протезування ноги, Сергій намагається відновити звичний спосіб життя та ходити без милиць.

Зазначається, що у цивільному житті військовий любив кататися на байках. Тому думки про спорт, перемогу, а також про маленький будинок біля річки на Київщині чи Вінниччині - ті речі, які надихають боротися далі. Також Сергій вже замислюється, який бізнес міг би відкрити після війни.

На фронт ЗСУ влаштували окупантам "голодні ігри"

Нагадаємо, що наша армія не дає росіянам і миті спокою під час бойових зіткнень на фронті.

Нещодавно українцям підняв настрій ролик з біганиною окупантів, які після знищення піхотної машини "Урал" влаштували між собою перегони - хто першим врятується від удару ЗСУ. Відповідну роботи показали артилеристи Великокнязівської бригади та бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

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