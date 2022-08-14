Росіяни намагаються штурмувати Красногорівку, а 13 серпня знову йшли в наступ на Мар'їнку.

Селище Піски Покровського району Донецької області перебуває під контролем ЗСУ, але ситуація вкрай складна - тривають інтенсивні бої.

Про це заявив представник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Рашисти штурмують Піски, хоч і російська пропаганда хизується буцімто захопленням даного населеного пункту.

Окрім Пісків, є ще декілька гарячих точок. Росіяни також намагаються штурмувати Красногорівку, а 13 серпня знову йшли в наступ на Мар'їнку.

Загарбники гніваються, що захисники України героїчно обороняють Піски. Останнім здобутком окупантів став Лисичанськ, але лише через те, що командування ЗСУ з тактичних міркувань відвело звідти частину військ.

Речник додав, що навіть захоплення рашистами Пісків не матиме стратегічного впливу, тому що поруч Донецький аеропорт, який і так зруйнований через бойові дії у 2014-15 роках.

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