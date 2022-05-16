Також до середини березня захисниками України було знищено та захоплено понад 300 одиниць бойової техніки зі складу 1-ої танкової армії РФ.

За близько 20 днів війни в полон здалися близько 100 російських танкістів.

Про це сьогодні повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В повідомленні сказано, що воєнна розвідка України здобула документальні підтвердження втрат у живій силі та техніки 1-ї танкової армії збройних сил країни-окупанта. При цьому зазначається, що вивчення та аналіз добутих документів дозволив встановити перелік підрозділів, які беруть участь у вторгненні на територію України, військові звання та прізвища окупантів, які під час ведення бойових дій загинули, пропали безвісти, потрапили в полон або отримали поранення.

"Станом на 15 березня 2022 року загальні втрати 1-ої російської танкової армії становили 409 осіб. Українськими воїнами було ліквідовано 61 та поранено 209 окупантів. Лише за перші два тижні війни зникли безвісти 44 російські танкісти та 96 окупантів зі складу цієї армії вирішили зберегти свої життя та здалися в полон", - повідомляє ГУР.

За цей же час, захисниками України було знищено та захоплено 308 одиниць бойової техніки зі складу зазначеної армії окупантів.

Як повідомляв УНІАН, 1-ша танкова армія Західного військового округу брала участь у боях за Харків.

22 квітня у ГУР Міноборони повідомили, що в РФ почали усувати з посад представників командування армії та флоту через поразки у війні з Україною. Зокрема, у зв’язку з незадовільною підготовкою до ведення бойових дій та великими втратами особового складу, озброєння та військової техніки було усунуто з посади командувача 1-ої танкової армії генерал-лейтенанта Сергія Киселя та одного із його заступників.

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