Більшість жертв спричинені артилерійськими та ракетними обстрілами, а також бомбардуваннями з повітря.

Внаслідок нападу Росії на Україну, за даними ООН, вже загинули понад 100 та поранені понад 300 цивільних.

Як пише Німецька хвиля, про це повідомив офіс Верховної комісарки ООН з прав людини Мішель Бачелет у Женеві ввечері у понеділок, 28 лютого.

За його даними, серед жертв не менше 7 дітей. Більшість жертв спричинені артилерійськими та ракетними обстрілами, а також бомбардуваннями з повітря, йдеться у заяві верховного комісара ООН.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства охорони здоров’я України, станом на 28 лютого з початку військового вторгнення РФ в Україну загинули 352 особи, з них 16 дітей, поранень зазнали 2040 цивільних, з них 45 дітей.

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