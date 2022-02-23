На думку пропагандистів, Україні "не подарували" хіба що кілька областей.

Російський пропагандистський телеканал "Росія 24" склав мапу нібито "подарованих Україні" територій за мотивами "історичної" промови президента РФ Володимира Путіна.

Про це пише "Лента.ру".

Телеканал заявив, що територія самої України нібито обмежується лише Кіровоградською, Дніпропетровською та частинами Миколаївської й Запорізької областей. Решту територій нам начебто люб’язно "подарували" росіяни.

Пропагандисти заявили, що Крим Україні "подарував" Микита Хрущов. Водночас Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська та Рівненська області нам також "подарували". Такий вагомий "подарунок" Україна начебто отримала від Йосипа Сталіна.

Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську і Харківську області Україні нібито "подарував" Володимир Ленін.

Майже усі інші території, за версією пропагандистів, Україні "подарували русскіе царі". Йдеться про Хмельницьку, Житомирську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Сумську, Чернігівську та Київську області, а також місто Київ.

Нагадаємо, що у день визнання "ЛДНР" Путін у звертанні до росіян зробив кілька "історичних" заяв щодо України. Зокрема, президент заявив, що Україна "ніколи не мала своєї справжньої державності", а її насправді "створила Росія".

Пізніше посольство Сполучених Штатів Америки мемом відповіло на закиди президента РФ Володимира Путіна щодо України.

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