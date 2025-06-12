У столиці під час удару РФ в ніч на 10 червня було одне з наймасштабніших залучень як особового складу ДСНС, так і техніки на ліквідацію наслідків.

Протягом останнього тижня Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) мала критичні втрати: в одному тільки Києві росіяни вбили трьох рятувальників, ще 19 поранили під час ліквідації наслідків попередніх ударів. Про це сказала на брифінгу начальниця Управління медичного забезпечення ДСНС України Наталія Яшан.

"За цей тиждень наша сім’я ДСНС мала втрати. Втрати критичні. У нас загинули три ДСНС-ника і на сьогодні по Києву 19 поранених. З 19 поранених у одного вкрай критичний стан. Сьогодні боряться лікарі за його життя. В стаціонарі у нас ще 6 рятувальників, їх стан вдалося стабілізувати, загрози життю немає, вони проходять курси лікування і в подальшому буде реабілітація. Їм було перелито велику кількість плазми крові", - зазначила Яшан.

За її словами, 9 рятувальників на сьогодні вже знаходяться на амбулаторному лікуванні в медичному центрі ДСНС.

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Також Яшан додала, що у Тернополі 4 рятувальника, які зазнали поранень під час ліквідації наслідків удару росіян, на сьогодні перебувають на стаціонарному лікуванні з опіками. Їхній стан - середньої важкості, стабільний. Ще один - вже виписаний до служби.

А крім того, як повідомила представниця ДСНС, вчора на Харківському напрямку була ще одна втрата.

"Там планово працювали наші піротехніки, розміновувати території. Прилетів дрон. І одного з них ми втратили – були пошкодження несумісні з життям. А за життя двох боряться лікарі. Вчора вони були доставлені в медичний заклад Харкова, де надана вся необхідна допомога. Одного з них оперували майже всю ніч, щоб стабілізувати стан і врятувати життя. На сьогодні він вкрай важкий, але стабільний. Щодо другого рятувальника – буде проведено ще одне оперативне втручання, стан його середньої тяжкості", - розповіла Яшан.

Водночас речник ДСНС України Олександр Хорунжий підкрелсив, що рятувальна служба "реагує і буде реагувати" на всі виклики, рятувальники готові до будь-якого розвитку подій.

Він зокрема зазначив, що у Києві під час удару в ніч з 9 на 10 червня було одне з наймасштабніших залучень як особового складу ДСНС, так і техніки.

"Якщо порівняти [дві останні масштабні атаки РФ по Україні в ніч на 6 та 10 червня], то найбільше страждає Київ... Під час другої атаки пошкоджено понад 100 об’єктів в 10 населених пунктах в наслідок цього удару. Хочу сказати, що саме по Києву це було одне з наймасштабніших залучень як особового складу [ДСНС], так і техніки. Навіть підключали авіацію", - прокоментував він.

Хорунжий нагадав, що працювали два вертольоти Головного управління розвідки МО на гасінні пожеж. Вони скинули понад 40 тон води і дуже допомогли рятувальникам.

"Чому застосували авіацію? Площа пожеж була понад 24 тис кв м – це як 3,5 футбольних поля. Це величезні площі. І було прийнято рішення підключити авіацію, яка може ефективно загасити ці пожежі. І фактично в перший день всі пожежі були ліквідовані, окрім однієї. І то йдеться про те, що ще два дні просто проливали осередки, які тліють. Було залучено також пожежні катери. Особливість їх в тому, що вони мають потужні насоси і вода подавалась з Дніпра цими насосами, якими заправляли пожежні цистерни. І ця вода подавалась великою кількістю в осередки пожеж", - зауважив річник ДСНС.

За його словами, це дало можливість уникнути розповсюдження пожеж на інші об’єкти.

Загалом до ліквідації наслідків атаки залучали понад 700 рятувальників і понад 160 одиниць техніки ДСНС і два вертольоти ГУР. В Києві ДСНС працювала після прильотів на 22 локаціях. В Одеській області тоді рятувальники працювали на 6 локаціях, у Київській області – на 7 локаціях. Загалом ворог атакував 5 регіонів і Київ.

Під час першої масованої атаки – в ніч на 6 червня - було уражено 10 областей і Київ.

"Загинуло 7 осіб та понад 80 людей зазнали поранень. Серед загиблих 3 співробітники ДСНС, які виконували завдання щодо ліквідації наслідків обстрілу і приймали участь в гасінні пожежі. Серед постраждалих двоє дітей і 24 співробітники ДСНС, з них 19 постраждали в тому ж місці, де загинули троє – це Солом’янський район [Києва]. І п’ятеро [постраждалих] – це Тернопіль, під час ліквідації масштабних пожеж, викликаних російським обстрілом", - нагадав Хорунжий.

Масштабні російські атаки останніх днів

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня росіяни здійснили комбіновану масовану атаку по Україні, запустивши загалом понад 450 засобів повітряного нападу, в тому числі 44 ракети та більше 400 безпілотників.

Увечері 6 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що вже є інформація про 80 постраждалих від нічної масованої атаки Росії по Україні, 4 людей загинули. Зеленський підкреслив, що загиблі в Києві - це рятувальники, які прибули на місце після першого удару і були вбиті повторним російським ударом. Данило Скадін, Андрій Ременний та Павло Єзгор - пожежники-рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Росіяни повторили масовану атаку за кілька днів. Під час нового комбінованого удару в ніч з 9 на 10 червня ворог запустив по Україні 322 засоби повітряного нападу. Українській ППО вдалося знешкодити 284 повітряні цілі, зокрема ракети, ударні БПЛА, у тому числі імітатори, а також дві північнокорейські балістичні ракети KN-23.

Основний удар ворога був спрямований проти столиці України, сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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