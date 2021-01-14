Батько загиблого військовослужбовця через суд домігся, щоб ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливої бездіяльності Верховного Головнокомандувача, яка призвела до смерті.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак розповів свою версію загибелі розвідника Ярослава Журавля, чия смерть у "сірій зоні" в районі ООС вразила українців.

Інтерв'ю з Хомчаком вийшло в Obozrevatel.

"Почну з того, що всього цього взагалі могло не статися. Була заборона на те, щоб ходити в "сіру зону". Взагалі виходити за свої позиції і лізти туди, де за шість з половиною років все нашпиговано мінами, де все прострілюється. Цю заборону порушили Красногрудь, Журавель і ще два матроси, які стояли на спостережному посту... є припущення, що вони хотіли провести розвідку, ще щось. Але ми вже не дізнаємося, бо їх серед нас вже немає», - генерал-полковник.

За його словами, бійці з наглядової посади пішли в розвідку, хоча їм нібито ніхто не давав таких розпоряджень.

"Вони порушили всі накази, які були. Якщо ви хотіли почути, що сталося – тоді я прямо це кажу», - заявив Хомчак.

Після повернення групи на свою позицію було прийнято рішення забрати тіло Красногрудя з «сірої зони».

"Першим - Журавель, за ним офіцер-сапер морської піхоти, потім інші. Доходять до зони видимості тіла Красногрудя і в цей момент з кущів лунає черга. Журавель падає. Група вся повертається. Їм ставлять питання - де Журавель? Вони відповідають, що він – 200-й, а повернулися, щоб всю групу не підставити під удар», - розповів Хомчак.

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Після цього командир відправив безпілотник, який зафіксував, що розвідник Журавель живий, надає собі медичну допомогу після поранення.

"Формують нову групу, щоб евакуювати Журавля. Ця група розминулася на якихось метрів 50 з місцем, де Журавель потрапив раніше в зону видимості, де ми його втратили і де підірвався бойовий медик Микола Ілін ("естонець"). Де отримав поранення лейтенант-командир групи. Два бійці, які їх прикривали, встигли відійти», - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

У підсумку, за словами Хомчака, ще один військовослужбовець загинув, другий був поранений, а Журавель зник з поля зору.

Що відомо про смерть Ярослава Журавля

13 липня при спробі евакуації загиблого розвідника в "сірій зоні" біля Зайцевого обстріляли групу, яка мала забрати тіло. Українська сторона заявила, що була домовленість про режим тиші, бійці мали білі каски - це ж підтверджують і кадри з дрона.

Втім, групу обстріляли, на полі бою залишився поранений сержант Ярослав Журавель. Він втратив багато крові і помер. Тіло бійця терористи передали лише через вісім днів після поранення - 21 липня.

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Автор: Денис Прядко