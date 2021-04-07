На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Російські бойовики на Донбасі здійснили обстріл позицій ЗСУ з мінометів, внаслідок чого осколкове поранення отримав українських військовий.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" на сторінці в Facebook.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

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В ОТУ "Схід" додали, що про дії російських збройних формувань повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Автор: Олександр Топчій