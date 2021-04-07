Російські бойовики на Донбасі здійснили обстріл позицій ЗСУ з мінометів, внаслідок чого осколкове поранення отримав українських військовий.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" на сторінці в Facebook.
"В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
Читайте такожДонбасу загрожує екологічна катастрофа, але поки радіація в нормі - міністр
В ОТУ "Схід" додали, що про дії російських збройних формувань повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Вас також можуть зацікавити новини
- Окупанти на Донбасі передали Україні тіло зниклого бійця
- Стали відомі імена бійців, які загинули на Донбасі 6 квітня (фото)
- Кулеба розповів, за якої умови військові можуть відкривати вогонь на Донбасі
- Росія продовжує стягувати військову техніку до кордону: з’явилися нові відео
- Українські військові показали вибух поста бойовиків батальйону "Восток" (відео)
- ОБСЄ уточнює деталі загибелі дитини на окупованій "ДНР" території
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram