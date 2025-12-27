Захоплення КСП в Гуляйполі: офіцер 106 бригади ТрО розповів, що відбувалося

Він розповів, що бійці в паніці покидали КСП, тому ніхто не підпалив його, щоб знищити.

УГуляйполі контрольно-спостережний пункт (КСП) був розташований в 700 метрах від лінії бойового зіткрення і мав заборону на переміщення.

Про це розповів офіцер батальйону 106 бригади ТрО, який вийшов з Гуляйполя кореспондентці Діані Буцко. За його словами, окупанти зайшли на КСП зранку 17 грудня. У свою чергу бійці бригади зайняли оборону в підвалі і просиділи там цілу ніч. За цей час їм вдалося спалити секретні документи та ноутбуки, але частина таки залишилася.

"Спалювали документи й ноутбуки. Усе, що було, поспалювали. Не знаю, хто промахав ті ноутбуки, що на столах лишилися. Також був наказ під час виходу розлити бензини (там лишили спеціально 20 літрів бензину), щоб він загорівся", - розповів офіцер.

Військовий додав, що бійці чекали евакуацію цілу ніч, а коли зозуміли, що її не буде почали самостійно виходити КСП. Однак, ніхто так і не підпалив раніше розлитий бензин, щоб знищити залишки даних, хоча за словами бійця вони вже були не актуальні.

"Напевно, була паніка. Підвал мав повністю запалитися. Був підготований бензин, і хтось не запалив просто", - припустив офіцер.

Він розповів, що через три дні військові бригади дісталися місця, з якого їх забрали. Офіцер зазначив, що по дорозі від двох скидів загинув начальник штабу.

Офіцер деталізував, що з військовими командування бригади не зв'язувалося, але військова контррозвідка зараз веде перевірку.

При цьому у коментарі "Суспільному" командир 1 окремого штурмового полку Дмитро Філатов з позивним "Перун" розповів, чому українські бійці покинули КСП в Гуляйполі без бою.

На його думку, це сталося через паніку особового складу та недбалі дії командирів, попри те, що в місто зайшла інфільтрована група лише з трьох військових РФ. Він також наголосив, що російські військові не мали достатнього підкріплення.

"Прикрий випадок. Прикрий з точки зору організованості охорони командного пункту, прикрий з точки зору дій особового складу", - сказав "Перун".

Філатов додав, що у Гуляйполі ситуація залишається напруженою.

"Зараз зайшли інші підрозділи на той відтинок і всі ті напрямки, де просувалися військові РФ, на даний час заблоковані. Залишається певна кількість інфільтрованого противника в самому населеному пункті. Для їх знищення потрібно провести деякі заходи", - розповів він.

Ситуація з КСП в Гуляйполі

25 грудня російські військові поширили відео, на якому стверджували, що нібито захопили командно-спостережний пункт 1 батальйону 106 окремої бригади територіальної оборони. Також на відео показали залишені українськими військовими ноутбуки, телефон, карти.

26 грудня речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомляв, що за фактом можливого захоплення окупантами одного з українських пунктів управління у Гуляйполі Запорізької області проведуть розслідування.

