За словами головнокомандувача ЗСУ, російські окупанти кидали у бій елітні підрозділи.

Цієї зими під час захисту Вугледара на Донеччині українськими Силами оборони знищено 130 одиниць техніки російських окупантів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Зокрема, як відзначив головнокомандувач ЗСУ, командир самохідної артилерійської установки CAESAR з 55 окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" разом з іншими екіпажами та розрахунками проявили неабиякий професіоналізм взимку під час оборони Вугледара.

Залужний зазначив, що тоді ворог кинув у бій свої елітні підрозділи, але ЗСУ знищили більш як 130 одиниць ворожої техніки.

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Також головнокомандувач ЗСУ процитував командира САУ CAESAR, який зазначив: "Надійшов наказ - напрямок Вугледара. За кілька десятків хвилин ми прибули на місце і уже відкрили вогонь. Інтенсивність стрільби була високою. Працювали і вдень, і вночі. Десь в середньому 120-150 снарядів за добу. І так десять днів".

Війна в Україні - ситуація біля Вугледара

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року ворог не полишав спроб наступу поблизу Вугледара на Донеччині, однак зазнав значних втрат від Сил оборони і починав відступати.

У лютому через провал наступу і втрати російських окупантів біля Вугледару "козачий загін" ворога відмовлявся йти в наступ. Цей загін так званих козаків був приданий 155-й бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту.

У березні для поповнення сил під Вугледаром командири російських окупантів відкликали підлеглих з лікування та реабілітації.

За даними нідерландського OSINT-проекту Oryx, тільки за три дні наступу під Вугледаром і Авдіївкою російські загарбники втратили щонайменше 103 одиниці військової техніки, в тому числі 36 бойових танків.

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