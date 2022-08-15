Голова Нікопольської РВА застерігає про небезпеку, бо "дії мавпи з гранатою", себто окупантів на протилежному березі передбачити важко.

Російські окупанти обстрілюють Енергодар, але звинувачують в цьому Збройні сили України.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі.

"Друзі, на протилежному березі триває постановка військ РФ під назвою "ЗСУ обстрілює місто Енергодар з міста Нікополь". Насправді, обстріли здійснюють самі війська РФ. Все це схоже на створення локального casus belli", - написав він.

За його словами, чути звуки роботи артилерії, а також "численними блогерами, які з'являються наче гриби після дощу", створюється паніка.

"Теоретично, дійство в Енергодарі стосується місцевого споживача, і обстрілів прибережних територій нашого району не буде до настання темряви. Тим паче з цього питання певними людьми здійснюються певні превентивні заходи", - зазначив Євтушенко.

Він застерігає про небезпеку, бо "дії мавпи з гранатою", себто окупантів, на протилежному березі передбачити важко.

"Тож стовідсоткову гарантію безпеки до настання комендантської години ніхто не гарантує. Ні сьогодні, ні завтра. Триває війна, противник перебуває від нас на дистанції 5-10 кілометрів. Жоден телеграм-канал, жодне джерело інформації не дасть вам стовідсоткової гарантії попередження та безпеки, - написав він.

Євтушенко закликав не піддаватись паніці, критично сприймати інформацію в мережі Інтернет, а за можливості уникати відкритих територій та місць масового скупчення людей.

"Це правило не на день і не на тиждень. Це правило до закінчення війни",- додав голова Нікопольської РВА.

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 серпня близько половини мешканців Енергодара виїхали з міста. За словами міського голови Дмитра Орлова, до 24 лютого населення міста становило близько 53 тис. жителів, зараз залишилась майже половина.

14 серпня внаслідок обстрілу російськими окупантами Енергодара загинули працівник Запорізької АЕС та його собака, якого він вигулював.

Як повідомили в "Енергоатомі", станом на ранок 15 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

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