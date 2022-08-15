Вибухи чутно в районі стели та молитовного будинку.

Міський голова Енергодару Запорізької області Дмитро Орлов закликав мешканців не виходити з будинків, оскільки у місті лунають вибухи.

Про це він написав у своєму Telegram.

"В Енергодарі, в районі стели та молитовного будинку чутно вибухи. Зберігайте максимальну обережність та залиште вулиці", - зазначив Орлов.

Що відбувається на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, російські війська окупували ЗАЕС на початку березня, завівши туди близько 500 своїх військових, танки та важке озброєння, зокрема вибухівку. Працівникам АЕС доводиться працювати під прицілом автоматів та в умовах сильного психологічного тиску. Також на станції присутній персонал "Росатому".

5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема, поцілили у високовольтну лінію зв'язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Три "прильоти" зафіксували на майданчику станції, біля енергоблока, в якому розташований ядерний реактор.

6 серпня окупанти влучили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поряд зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

11 серпня загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Євросоюз та більше ніж 40 країн світу зробили спільну заяву, у якій закликали Росію негайно вивести свої війська та свій персонал із Запорізької атомної електростанції.

Як повідомили в "Енергоатомі", станом на ранок 15 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

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