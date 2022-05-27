Армія Білорусі не настільки сильно забезпечена матеріально і немає досвіду бойових дій.

Білоруські військові виконають наказ диктатора Олександра Лукашенка про напад на Україну, але наразі він боїться його віддати, бо невпевнений у боєздатності білорусів.

Про це заявив білоруський опозиціонер, член президії координаційної ради, керівник народного антикризового управління Павло Латушко в ефірі телемарафону.

Він вважає, що якщо Лукашенко віддасть наказ атакувати Україну, то сили спеціальних операцій, які налічують 5-6 тисяч бійців, виконають його. Але Латушко має сумнів, що білоруський диктатор віддасть такий наказ.

"Лукашенко навряд чи готовий його віддати, тому що він боїться наслідків. Армія не настільки сильно забезпечена матеріально з точки зору боєздатності, в них немає досвіду ведення війни та управління військами. Він не зможе це зробити самостійно", - сказав опозиціонер.

Латушко вважає, що якщо Лукашенко не віддав такий наказ про напад, коли був активний наступ російської армії на північні регіони України, то він навряд чи зробить це зараз.

"Його завдання - дестабілізувати ситуацію на кордоні та стягувати збройні сили України до лінії державного кордону. І він це завдання успішно виконує і таким чином він вже завдає суттєвий удар Україні, бо українська армія вимушена тримати великі сили на північному кордоні", - пояснив він.

Участь Білорусі у війні проти України

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого заходили в Україну в тому числі з Білорусі. У квітні ЗСУ витіснили російські війська з північних областей країни, окупанти відійшли на територію Білорусі, звідки були передислоковані на російську територію і потім знову на українську територію.

З території Білорусі РФ періодично запускає по українських об'єктах ракети.

За оцінкою українського військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, президент РФ Путін змушує Лукашенка вдарити в напрямку Луцьк – Львів.

Начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич 10 травня оголосив про розгортання угруповання сил спеціальних операцій на кордоні з Україною.

За даними Генштабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках збройні сили Республіки Білорусь посилено ведуть розвідку, розгортаються додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території Республіки Білорусь залишається.

Вас також можуть зацікавити новини: