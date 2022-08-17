Дмитро Шумаков командує дивізіоном, який вразив ще 30 повітряних цілей ворога.

Підполковник Дмитро Шумаков, який командує зенітним ракетним дивізіоном Повітряних Сил Збройних Сил України, 5 серпня отримав звання Героя України. Під його керівництвом військові збили шість "Калібрів" за три хвилини.

Про подвиг свого дивізіону він розповів виданню АрміяINFORM.

З початку широкомасштабного російського вторгнення дивізіон, яким командує підполковник Шумаков, знищив вже 30 повітряних цілей ворога. Проте є один подвиг, який по-справжньому показав найвищий рівень професіоналізму військових. Дивізіон Шумакова відбив масовану ракетну атаку. Ворог випустив сім крилатих ракет "Калібр", усього за три хвилини військові збили шість з них.

"Так сталося, що ворожі "Калібри" різко змінили напрямок руху, і шість цілей опинилися в зоні ураження нашого дивізіону. Це було несподівано, але всі включилися, злагоджено та професійно спрацювали. Все відбулося буквально за 2–3 хвилини. Коли усвідомили, що це був масований удар і, дякуючи Богові, вдалося його відбити без жертв та втрат, що все вийшло так, як і мало б бути — ці емоції закарбувалися в пам’яті", - розповів Шумаков.

Він додав, що ефективну роботу дивізіону вже відзначили на високому рівні. Військові отримали державні нагороди, відзнаки Президента України. Людей не забувають, підкреслив Шумаков.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що війна переходить у затяжну фазу, але час грає на користь України.

Вас також можуть зацікавити новини: