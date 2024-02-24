За словами Андрія Юсова, це була успішна операція ГУР спільно з Повітряними силами.

На борту російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 перебували 10 членів екіпажу, а його підготовка дорого коштує і займає багато часу. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, екіпаж лайнера знищено, і "ця десятка для росіян вже не актуальна".

"Успішна операція ГУР спільно з Повітряними силами. Далі подібні операції будуть продовжуватися. Це допоможе Україні захиститися від російських ударів", - зазначив Юсов.

Він також прокоментував заяви російських ЗМІ про те, що за знищенням А-50 стоять самі ж російські військові.

"Якщо А-50 збила російська ППО, то і Путіна колись льодорубом вб’є Медведєв. ... Ворог бреше, брехав, і продовжуватиме це робити", - підкреслив розвідник.

Збиття російського А-50

Напередодні над Азовським морем ліквідували ще один А-50. Він впав у селищі Трудова Вірменія Краснодарського краю РФ.

Пізніше цю інформацію підтвердили в ЗСУ. Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував момент збиття російського літака, який зняли на відео очевидці.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прокоментував збиття російського літака А-50.

За словами глави держави, літак було збито українською зброєю, адже Україна не має права і ніколи не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території.

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