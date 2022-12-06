Партнери України дуже практичні, прагматичні і реалістичні, вважає міністр.

Міністр оборони Україні Олексій Резніков переконаний, що Україна отримає танки стандартів НАТО та навіть бойові літаки.

Як сказав міністр в ефірі телемарафону, партнери України дуже практичні, прагматичні і реалістичні. Вони чітко розуміють, що якщо вони дають якусь нову систему, то вони мають знати, що у них є амуніція на складах, є ракети, системи ремонту, інструктори і навчені українські воїни.

"Це не просто політичні перемовини, а і технологічні, логістичні. Але я залишаюсь оптимістом і вірю, що на полі бою з’являться танки стандартів НАТО. Не тільки Leopard. Так само як у нас в артилерії зараз воює більш як вісім систем 155 калібру різних країн. Тому я переконаний - будуть у нас і танки, і навіть бойові літаки", - сказав він.

Війна в Україні: озброєння НАТО для ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський просить Сполучені Штати Америки надати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, танки Abrams і авіацію.

Міністр оборони України Олексій Резніков впевнений, що українські військові опанують західні танки й авіацію так само як опанували інші види західного озброєння.

Як повідомляв УНІАН, у липні керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що в американському проекті оборонного бюджету на 2023 рік передбачено 100 млн дол. на навчання українських пілотів керуванню винищувачами F-15 та F-16.

Однак рішення про передачу цих літаків Україні США не ухвалювали.

Перша німецька система протиповітряної оборони IRIS-T прибула в Україну в середині жовтня. Пізніше стало відомо, що Німеччина надасть Україні ще три ЗРК IRIS-T.

1 листопада США оголосили про намір передати Україні 8 систем NASAMS, і що дві з них прибудуть в Україну вже найближчим часом.

7 листопада до України прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

16 листопада міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що в цілому 7 країн зобов'язалися надати Україні системи ППО.

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