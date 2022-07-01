Сьогодні Україна почала експорт електроенергії до Румунії.

Європейські країни коштом експорту електроенергії з України можуть замістити суттєві обсяги російського газу.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні відбувся ще один значний крок у нашому зближенні з Європейським Союзом – Україна почала суттєвий експорт електрики на територію ЄС - в Румунію", - зазначив президент.

За його словами, це тільки перший етап, Україна готується збільшувати обсяги поставок.

"За рахунок української електрики може бути заміщена суттєва частина російського газу, який споживають європейці. Тобто це питання не просто експортної виручки для нас, це питання безпеки для всієї Європи. Хочу нагадати, що приєднання нашої країни до загальної енергосистеми ЄС відбулось вже після початку війни. Україна робить речі, які здавалися неможливими", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, українська енергосистема з 16 березня працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Наприкінці березня почався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.

Сьогодні, 30 червня, Україна почала експортувати електроенергію до Румунії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна завдяки "енергетичному безвізу" з Європою може отримувати більш як 70 млрд грн на рік від експорту електроенергії.

Вас також можуть зацікавити новини: