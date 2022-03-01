Президент вважає, що росіяни, яких послали в Україну вбивати і вмирати, не розуміють України, яка буде боротися за життя на своїй землі.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що ми не думаємо, скільки протримаємося, українська нація буде боротися до кінця.

Про це Зеленський сказав у спільному інтерв'ю для Reuters та CNN, повне відео якого опубліковане Офісом президента у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, у президента запитали, скільки ще Україна може протриматися у протистоянні російській агресії.

"Ми не знаємо. Ми про це не думаємо. Це питання філософське. Це не важливо. Це не зовсім правильно, ми не утримуємось, ми боремося, а боротися ця нація буде до кінця, до кінця свого життя. Ось і все. Питання вже не в нас. Питання скільки протримається це керівництво, це точно не про нас", - сказав Зеленський.

"Перш за все, чому ми перемагаємо, або чому ми захищаємось? Чому? Тому що ми у себе вдома. Ми захищаємо дітей, домівки. Ми робимо це щиро. І вважаю, що ми повинні захищати все своє заради майбутнього наших дітей, яких сьогодні також треба захищати", - заявив президент.

Він додав, що росіяни вже не обирають цілі. "Гинуть діти, гинуть вже десятки, на жаль. Тому нам є що захищати. Ми захищаємо своє право жити", - сказав президент.

Він поставив просте питання: що роблять росіяни в Україні, які не розуміють Українську державу? "Вони не знають ці вулиці, не знають цих людей, не розуміють нашу філософію, наші прагнення, які ми люди? Вони нічого тут не знають, їх просто сюди послали вбивати і вмирати, і тому ми й сильніші тут на своїй землі, і будемо сильніші. І їх не у два рази більше, не втри, їх в п'ять-десять разів більше, Їх набагато більше, але ми на своїй землі як нація, набагато більші", - наголосив президент.

Він висловив сподівання, що війна не буде довго продовжуватися.

"Я хотів би вірити, що це не буде довго продовжуватися. Світ вже розуміє, що треба садити за стіл перемовин президента Російської Федерації, поки ще з ним готові сісти за стіл перемовин. Я так вважаю. І тому я не думаю, що це повинно довго, тому я не можу вам сказати, скільки для цього чого потрібно. Це не вимірюється вже грошима. Це, вимірюється, на жаль, вже людьми. Людей не буває дуже багато, на жаль", - сказав президент і наголосив, що хотів би зберегти українське населення.