У день візиту делегації з Києва на фронті загинули двоє українських бійців - бойовики вкотре грубо порушили перемир'я.

Президент України Володимир Зеленський показав, як минула його вчорашня поїздка на Донбас. Главу держави у відрядженні супроводжували посли низки іноземних держав.

Відповідне відео з'явилося на сторінках президента у соцмережах.

"Ми маємо постійно їздити "на нуль". І самі – щоб розуміти, що наша армія сильна – як психологічно, так і за рівнем забезпечення. І разом з іноземними гостями – щоб вони переконалися, що режим припинення вогню потрібен тільки Україні, але не сепаратистам", - наголосив Зеленський.

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Під час візиту Зеленському повідомили про смерть внаслідок снайперського вогню українського воїна. Ввечері 11 лютого стало відомо про ще одну втрату, а сьогодні на фронті підірвався на невідомому вибуховому пристрої черговий український захисник.

Вчора президент, перебуваючи біля лінії фронту, зазначив, що Україна не дозволить російським найманцям зірвати режим припинення вогню.

Зеленський на Донбасі 11 лютого: відео

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Автор: Юрій Годован