При цьому глава держави відзначив тих воїнів, хто боронить Бахмут, зазначивши, що сьогодні там особливо гаряче.

Президент Володимир Зеленський вчергове подякував захисникам, які стійко боронять наші землі, відбивають атаки російських загарбників, та закликав українців зберігати єдність і дбати про наших воїнів.

Про це Зеленський заявив у своєму сьогоднішньому вечірньому відеозверненні. "Дякую нашим воїнам, які бʼються під Авдіївкою, Марʼїнкою, під Бахмутом (особливо – Бахмутом: там сьогодні особливо гаряче), під Білогорівкою, під Кремінною, усіма іншими нашими містами, містечками, селами Донбасу! Стійкість кожного – це стійкість усієї України. Допомога кожному на позиції поруч – це допомога всій Україні", - наголосив президент.

Він відзначив низку бригад Сил оборони й на інших напрямках, а також тих, хто боронить кордони держави.

Відео дня

Зеленський висловив подяку й усім, хто тренує українських воїнів, "бо саме на потужному тренуванні базується успішний бойовий результат".

"Головне зараз – берегти нашу єдність, дбати про наших захисників, захисниць, допомагати одне одному і державі", - наголосив Зеленський.

Війна в Україні

Наразі найважча ситуація спостерігається на Донбасі. Там запеклі бої йдуть на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Тільки за сьогодні наші військові вібдили півсотні атак росіян.

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