Президент Володимир Зеленський вчергове подякував захисникам, які стійко боронять наші землі, відбивають атаки російських загарбників, та закликав українців зберігати єдність і дбати про наших воїнів.
Про це Зеленський заявив у своєму сьогоднішньому вечірньому відеозверненні. "Дякую нашим воїнам, які бʼються під Авдіївкою, Марʼїнкою, під Бахмутом (особливо – Бахмутом: там сьогодні особливо гаряче), під Білогорівкою, під Кремінною, усіма іншими нашими містами, містечками, селами Донбасу! Стійкість кожного – це стійкість усієї України. Допомога кожному на позиції поруч – це допомога всій Україні", - наголосив президент.
Він відзначив низку бригад Сил оборони й на інших напрямках, а також тих, хто боронить кордони держави.
Зеленський висловив подяку й усім, хто тренує українських воїнів, "бо саме на потужному тренуванні базується успішний бойовий результат".
"Головне зараз – берегти нашу єдність, дбати про наших захисників, захисниць, допомагати одне одному і державі", - наголосив Зеленський.
Війна в Україні
Наразі найважча ситуація спостерігається на Донбасі. Там запеклі бої йдуть на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Тільки за сьогодні наші військові вібдили півсотні атак росіян.