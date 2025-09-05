Президент наголосив, що не може наразі розкрити всі подробиці, адже багато з них є дуже чутливими та стосуються військової сфери.

Попри те, що Росія не збирається припиняти війну, вже будується система безпеки, яка може підштовхнути ворога до миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Міжнародному економічному форумі "Амброзетті", повідомляє Rai.

"Я не можу зараз розкрити всі подробиці – багато з них є дуже чутливими та стосуються військової сфери. Але ми готуємо силу – на землі, у повітрі та на морі, – яка, просто працюючи за планом, тиснутиме на Росію, щоб вона припинила війну", - сказав глава держави.

За його словами, план передбачає, що ймовірність продовження війни Росією зменшать системи безпілотників, удосконалення оборонних систем, а також заходи для запобігання атакам ворога.

"Ми працюємо над удосконаленням оборонних систем та запобіганням нападам росіян, і це підштовхне РФ до укладення мирної угоди", - пояснив Зеленський.

Ймовірність припинення війни в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, на думку генерал-лейтенанта США у відставці Бена Годжеса, Росія, ймовірно, буде вести бойові дії в Україні "ще рік або півтора". Він вважає, що інтенсивність бойових дій російських військ на фронті буде залежати від тиску США не тільки на Москву, а й на Київ. Годжес не виключає, що президент США Дональд Трамп буде підштовхувати обидві сторони до переговорів.

Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив відверту заяву щодо закінчення війни в Україні. Він зазначив, що не втрачає надії на мир, але й також не має жодних ілюзій. Німецький політик сказав, що готовий до того, що війна в Україні затягнеться ще надовго.

Також міністр закордонних справ та віцепрем'єр-міністр Антоніо Таяні Італії зробив прогноз про закінчення війни в Україні. На його думку, малоймовірно, що до кінця цього року буде досягнуто мирної угоди.

