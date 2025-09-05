РФ, зокрема, перекидає свої сили з півночі України на південь, зазначив Демченко.

Кількість атак російських загарбників на Сумщині суттєво зменшилася. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону.

"Хлопці з наших підрозділів, які знаходяться в межах Сумської області на тому напрямку, де ворог продовжує вести свої активні дії малими піхотними групами - це Хотінська та Юнаківська громади, кажуть, що кількість атак або дій ворога суттєво зменшилася, ніж це було на початку, коли противник намагався просунутися вглиб території нашої країни на цьому напрямку", - сказав Демченко.

Він додав, що підрозділи окупантів, які зазнали великих втрат на цьому напрямку, також активно змінюються.

"Ворог поступово відводить свої накопичені сили з цього напрямку, перекидаючи їх зокрема і на південь", - додав Демченко.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти почали перекидати свої елітні підрозділи з Сумщини та Херсонщини. Експерти зазначають, що РФ накопичує свої сили на Донеччині, де, ймовірно, Москва планує восени зосередитися на спробах захопити решту Донецької області.

Про стабілізацію ситуації на Сумщині раніше доповів командувач Десантно-штурмових військ, бригадний генерал Олег Апостол. Він також зазначив, що Сили оборони на цьому напрямку поступово рухаються вперед. Однак про класичний контрнаступ говорити зарано.

