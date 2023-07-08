46 із них високі звання присвоєні посмертно.

У 500-й день повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський присвоїв Героя України одразу 49 захисникам, 46 із них високі звання присвоєні посмертно. Відповідні укази №381/2023 - №429/2023 опубліковані на сайті глави держави.

"Наші воїни, наші українські герої. Підписав укази про присвоєння звання Героя України. Кожне прізвище – це історія відваги, це історія волі, це історія України", - зазначив він.

Президент подякував українським героям та кожній родині, яка виховала таких воїнів для України.

Відео дня

"Ювілей" російського вторгнення

Сьогодні, на 500-й день повномасштабної війни, президент опублікував відео зі звільненого понад рік тому українського острова Зміїний.

"Вільний острів вільної України", - зазначив він.

Зеленський подякував усім, хто бився тут проти окупантів.

Глава держави разом зі своєю командою та військовими вшанував памʼять героїв, які віддали своє життя у битві за острів – одній із найважливіших за час повномасштабної війни.

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