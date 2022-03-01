Віталій Кличко залишається мером Києва і буде працювати разом із військовим главою.

Президент України Володимир Зеленський призначив на час війни головою Київської міської військової адміністрації генерала Миколу Жернова.

Про це Зеленський сказав під час відеозвернення.

Він зазначив, що всі міста є важливі, "але захистимо Київ - захистимо державу. "Київ - це серце нашої країни і воно має битися, і воно буде битися, щоб перемогло життя", - заявив президент.

Зеленський розповів, що він призначив професійного військового, щоб гарантувати оборону міста, щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці, щоб у киян було все необхідне. За його словами, Жернов служив Командуючим сил підтримки.

"На високому рівні організував інженерне забезпечення бойових дій ЗСУ у 2014- 2015 роках. Зараз він в РНБО, державний експерт служби військової безпеки", - повідомив Зеленський.

При цьому він наголосив, що Віталій Кличко залишається мером Києва. "Після війни повернемося на свої місця в столиці", - сказав президент.