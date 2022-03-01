Президент України Володимир Зеленський призначив на час війни головою Київської міської військової адміністрації генерала Миколу Жернова.
Про це Зеленський сказав під час відеозвернення.
Він зазначив, що всі міста є важливі, "але захистимо Київ - захистимо державу. "Київ - це серце нашої країни і воно має битися, і воно буде битися, щоб перемогло життя", - заявив президент.
Зеленський розповів, що він призначив професійного військового, щоб гарантувати оборону міста, щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці, щоб у киян було все необхідне. За його словами, Жернов служив Командуючим сил підтримки.
"На високому рівні організував інженерне забезпечення бойових дій ЗСУ у 2014- 2015 роках. Зараз він в РНБО, державний експерт служби військової безпеки", - повідомив Зеленський.
При цьому він наголосив, що Віталій Кличко залишається мером Києва. "Після війни повернемося на свої місця в столиці", - сказав президент.