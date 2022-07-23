Глава держави зазначив, що Збройні сили України крок за кроком просуваються в Херсонській області, частина якої тимчасово окупована росіянами.

Президент Володимир Зеленський зазначає, що Україна за 150 днів повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти нашої держави, просунулася до перемоги.

Про це глава держави сказав у традиційному вечірньому зверненні.

Президент сказав, що вже завершується 150-й день оборони України від вторгнення Росії.

"І цей день у чомусь схожий на всі попередні. Знову ракетні удари. Тяжкі бої на багатьох ділянках - Донбас, Харківщина. Знову обстріли. Але в іншому, у цей день видно, наскільки ми просунулись до нашої перемоги. Вона буде", - заявив глава держави.

"Передусім можна зараз сказати про Херсонську область. Окупанти намагались там закріпитись, і їхні колаборанти наробили різних наглих заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом: шапкозакидательство. Але чим це допомогло їм? Збройні сили України крок за кроком просуваються в області", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю газеті The Times, говорячи про завдання повернути південь України під контроль Києва, заявив, що президент віддав наказ головнокомандувачу Збройними силами розробити такий план. Повідомлялося, що для цього Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, адже тимчасово захоплені території мають життєво важливе значення для економіки країни.

Нагадаємо, 23 липня ЗСУ "з хірургічною точністю" потрапили в Дар'ївський міст через Інгулець в Херсонській області.

Раніше, 19 липня, українські військові вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні, який пов'язує місто з лівим берегом Дніпра.

У британській розвідці називають основною вразливістю російської армії на Херсонщині саме Антонівський міст. Саме тому контроль над переправами через Дніпро може стати ключовим фактором у бойових діях у Херсонській області.