Президент подякував лідерам європейських країн за підтримку цього рішення.

Президент Володимир Зеленський наголосив, рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС є найбільшим кроком з посилення Європи в умовах російської агресії.

Про це він заявив у зверненні до учасників саміту ЄС після оприлюднення рішення про надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі.

"Сьогодні ви ухвалили одне з найважливіших рішень для України за всі 30 років незалежності нашої держави. Однак це рішення – не тільки для України. Це найбільший крок на посилення Європи, який можна було зробити саме зараз, саме в наш час і саме в таких умовах, коли російська війна випробовує нашу здатність зберегти свободу і єдність", - сказав глава держави.

Він подякував усім лідерам країн Європи за підтримку цього рішення, а також висловив сподівання, що прапор ЄС буде в кожному українському місті.

"Український та європейський прапори будуть разом і тоді, коли ми будемо відбудовувати нашу державу після цієї війни разом. І сьогодні я хочу подякувати окремо і саме в рамках нашого спільного засідання – саміту всіх лідерів Європи. Хочу подякувати нашим героям – кожному й кожній, хто зі зброєю в руках захищає незалежність України та свободу Європи. Дякую за те, що робите можливою нову історію України, нову історію Європи – ще сильнішої, ще вільнішої", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Сьогодні, 23 червня, Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.

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